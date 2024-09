Verona “criminale” al 22esimo posto nella classifica dei reati denunciati.

Verona al 22esimo posto nella classifica delle città italiane per numero di reati denunciati, da quanto emerge dalla ricerca pubblicata sul Sole 24 Ore. Al vertice troviamo Milano e Roma, rispettivamente prima e seconda, con oltre 6 mila denunce ogni 100 mila abitanti. Milano guida la classifica con 7.093 denunce, seguita dalla Capitale, che ha visto un incremento dell’11% rispetto all’anno precedente, totalizzando 6.071 denunce.

Verona si trova al 22esimo posto nella classifica nazionale dell’indice di criminalità del Sole 24 Ore, con un totale di 36.259 denunce e un rapporto di 3.910,5 reati ogni 100 mila abitanti. Questo indicatore fotografa i delitti commessi e denunciati nel corso dell’anno precedente, offrendo una panoramica delle diverse tipologie di reato rispetto alla popolazione residente.

Furti e rapine.

Per quanto riguarda i furti, Verona si posiziona al 14º posto con 1.902,9 denunce per 100 mila abitanti (17.644 totali), mentre per le rapine si trova al 59º posto, con 51,4 denunce (477 in totale).

Omicidi, truffe e frodi.

Nel dettaglio, Verona si distingue per un’alta posizione nella classifica dei tentati omicidi (8º posto, con 1,2 denunce ogni 100 mila abitanti) e degli omicidi colposi (18º posto, con 28 casi registrati). Al contrario, è tra le città meno colpite da truffe e frodi informatiche, posizionandosi al 103º posto con 577,2 denunce.

Droga e crimini.

Verona è anche al 31º posto per reati legati agli stupefacenti (42,2 denunce) e si piazza bene nella classifica relativa ai delitti informatici (18º posto, con 56,3 denunce). I numeri evidenziano una forte presenza di crimini come le lesioni dolose (911 denunce) e i danneggiamenti (3.778 denunce).

Mafia e usura.

Infine, Verona registra poche denunce per reati associati a mafia o usura, confermando così la sua posizione relativamente sicura rispetto a reati di stampo organizzato.

Treviso la più sicura del Veneto.

In Veneto, Treviso si distingue come la città meno criminale della regione, posizionandosi al terzultimo posto della graduatoria nazionale, risultando quindi tra le più sicure d’Italia. Le ultime due posizioni della classifica sono occupate da Potenza e Oristano, considerate le città con il minor numero di reati denunciati.