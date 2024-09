Reati in aumento a Verona, l’assessora: “Da tempo chiediamo più risorse”

Secondo la classifica del Sole 24 Ore reati in aumento a Verona. L’assessore Zivelonghi: “Da tempo chiediamo più risorse”.

La classifica del Sole24 Ore sui reati denunciati pubblicata oggi sposta la posizione della provincia di Verona dal 26° al 22° posto, con un numero di reati ogni 100 mila abitanti che passa 3.670,3 a 3.910,5. Il peso dei delitti denunciati nel Comune di Verona si conferma al di sotto del 50 per cento del totale dei reati commessi nell’intero territorio provinciale (44% nel 2022, 46% nel 2023).

A commentare i dati l’assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi: “Per un’analisi del dato dobbiamo considerare innanzitutto che Verona è tra le prime cinque città per flusso turistico. Se potessimo quindi rapportare il numero di denunce nel Comune di Verona rispetto al numero di presenze determinate dai sempre più numerosi visitatori che ogni anni arrivano in città aggiungendosi ai residenti, avremmo una percentuale di reati ampiamente diversa e ridotta – premette l’assessora Zivelonghi-. Detto ciò, i dati riportati nella classifica non ci sorprendono ed è proprio la piena consapevolezza di questo tema che ci induce da tempo a chiedere maggiori risorse in tema di presidi da parte delle Forze dell’ordine ma soprattutto di maggiori risorse per le attività della polizia locale. Infatti, i reati maggiormente denunciati si confermano i furti, le truffe e le frodi e i danneggiamenti: i cosiddetti reati di strada”.