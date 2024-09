Minerbe piange la scomparsa dell’ex sindaco.

Minerbe piange la scomparsa di Tullio Ferrari, ex sindaco della cittadina, venuto a mancare all’età di 87 anni. Figura di riferimento nella politica locale, Ferrari ha dedicato ben 16 anni alla guida del comune, lasciando un’impronta indelebile. La sua carriera politica, iniziata come consigliere comunale, lo ha portato a ricoprire il ruolo di assessore prima di succedere a Lionello Bertoldi nel 1990 come primo cittadino. Membro della Democrazia Cristiana, Ferrari è stato anche il fondatore e presidente dell’ex Unione Adige Fratta e ha presieduto la Conferenza dei sindaci dell’allora Ulss 21.

Anche dopo aver lasciato l’incarico, Ferrari ha continuato a partecipare attivamente alla vita del paese. I funerali si sono tenuti ieri, domenica 15 settembre, alla parrocchia di Minerbe, con la proclamazione di un’ora di lutto cittadino in segno di rispetto e gratitudine per il suo lungo impegno.