Giovane ricercatrice di Verona annega nel fiume mentre fa il bagno.

Natasha Aidoo, una giovane ricercatrice trentenne di Verona, è tragicamente morta annegata nel parco fluviale di Colle Val d’Elsa, in provincia di Siena, durante una gita con la sua coinquilina. La brillante studiosa, originaria del Ghana e residente a Mozzecane con la famiglia, aveva intrapreso un promettente percorso accademico.

Dopo il diploma al liceo classico Enrico Medi di Villafranca, aveva studiato a Trento per laurearsi in Studi Internazionali e proseguito con un dottorato alla Scuola Normale di Pisa. Al momento dell’incidente, viveva a Firenze per motivi di studio. Il suo funerale si è tenuto sabato 14 settembre nel Duomo di Villafranca, alla presenza di familiari, amici e il direttore della Normale di Pisa.