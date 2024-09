Schianto a Colà di Lazise tra auto e moto: grave il motociclista.

Ieri 15 settembre alle 20:30, si è verificato un grave incidente tra un’auto e una moto a Colà di Lazise, in via Pirlaron: grave il motociclista. Sul posto sono arrivati due mezzi di soccorso: un’ambulanza infermierizzata e un’auto medica. La polizia stradale ha preso in carico i rilievi e la gestione del traffico.

Due persone sono state soccorse: l’automobilista è stato portato all’ospedale di borgo Trento in codice giallo. Codice rosso invece per il motociclista anche lui trasportato all’ospedale di borgo Trento con l’ambulanza.