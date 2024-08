Ferragosto a Verona: esplodono i colori dell’Holi festival a Grezzana.

Continua il successo dell’Holi il Festival dei colori che celebra 10 anni di vita: il 15 agosto tappa alla “Festa Grande” di Santa Viola di Grezzana. L’ingresso e gratuito. Con il suo nuovo tour estivo “10 Years Anniversary”, l’Holi celebra dieci anni di successi, unendo migliaia di persone in un’unica grande festa.

Holi.

Nato da un’idea del trevigiano Fabio Lazzari e del vicentino Marco Bari, l’Holi il Festival dei colori ha conquistato il cuore di oltre 900 mila persone in tutta Italia, registrando sold out dopo sold out. Con la sua formula unica che combina musica, colori e un’atmosfera di pura gioia, l’Holi è diventato un appuntamento imperdibile per tutte le età, perché non è solo un festival, ma un vero e proprio fenomeno culturale.

Santa Viola.

Dopo le iconiche tappe marine nel litorale veneto a Caorle e a Jesolo, a ferragosto l’Holi raggiunge la Festa grande Santa Viola di Grezzana, con un carico di arcobaleni e tanta buona musica per ballare e divertirsi al fresco della montagna. Questa tradizionale festa, giunta alla 50esima edizione, è uno dei momenti più attesi dell’estate veronese e offre una vista magnifica sulla città e sulla splendida Lessinia, con le sue imponenti montagne come il Carega, il Corno e il Baldo. E la speciale combo con l’Holi rende tutto ancora più spettacolare per un ferragosto unico.

La festa.

La formula dell’Holi è semplice, ogni ora i vocalist annunceranno gli adrenalinici countdown al termine dei quali tutti gli Holi lovers lanceranno in aria le polverine colorate a suon di musica. A Grezzana dalle ore 17 alle 23:30 si ballerà con la selezione musicale dei deejay Andrea De Luca, Edoardo Pontecorvi e Andrea Martini, spalleggiati dai vocalist Chiarola e Scognamiglio.

Solidarietà.

L’Holi Festival è molto più di un’occasione per stare insieme, divertirsi e condividere emozioni. La sua anima è da sempre solidale, infatti sin dalla prima edizione gli ideatori del festival hanno deciso di devolvere una parte dei proventi in favore della Fondazione Fratelli Dimenticati. Un’onlus che opera in India a favore dei bambini audiolesi.