Va all’asta uno storico palazzo del centro di Verona

Va all’asta per la terza volta, uno storico palazzo del centro di Verona.

Lo storico Palazzo Voghera Bertoldi, situato in zona Ponte Pietra a Verona, è stato nuovamente messo all’asta. Questo è il terzo tentativo del Comune di vendere l’immobile, dopo che le precedenti aste nel 2021 e nel marzo scorso, erano andate a vuoto. Il prezzo iniziale di partenza di 3,9 milioni di euro è stato ridotto a 3 milioni e 160 mila, con la novità che ora verranno considerate anche offerte inferiori, purché adeguate.

L’edificio, costruito tra la fine del XVI secolo e l’inizio del XVII secolo, si estende su una superficie di 1300 metri quadrati e si articola su tre piani. Di proprietà della famiglia Voghera, il palazzo è suddiviso in tre parti: il Comune detiene il 25%, un altro 25% appartiene alla diocesi e il restante 50% è di proprietà di privati. Tra le sue caratteristiche distintive, un fregio di grande valore culturale si trova sotto la gronda, raffigurante “putti” che giocano con strumenti di lavorazione del burro e del formaggio, riflettendo la vita quotidiana dell’epoca.

Per partecipare all’asta, è necessario presentare un’offerta accompagnata da un deposito cauzionale di 160 mila euro. La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per venerdì 20 settembre. Le buste contenenti le offerte saranno aperte tre giorni dopo, a Palazzo Barbieri.