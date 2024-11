Camploy: serata benefica dedicata alle colonne sonore dei film “cult”.

Camploy, serata benefica dedicata alle colonne sonore dei film “cult”: è l’evento “Musiche immortali al cinema…paradiso”. In programma una cinquantina di pezzi che attraverseranno la storia delle produzioni cinematografiche dal 1935 al 2023. Il ricavato della serata sarà devoluta all’associazione Agbd, sindrome di Down.

In programma lunedì 11 e martedì 12 novembre al Teatro Camploy, a partire dalle 20.45, l’evento porterà in scena 43 artisti veronesi, una superband fatta di musicisti e cantanti, che si esibiranno in un excursus cronologico – mai eseguito in Italia – che va dal 1935 al 1973 nella prima serata e dal 1973 al 2023 nella seconda. All’interno della band una nutrita pattuglia di voci femminili tra cui la cilena Carolina Gallardo ed la giapponese Yumika Mihara.

L’evento è organizzato da MusicaVIVA, con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura e la consulenza artistica del critico cinematografico Giancarlo Beltrame, della guida musicale di David Cremonie e la produzione di Giampaolo Rizzetto.

Programma.

L’obiettivo di queste due serate è di riaprire i cassetti dei ricordi, recuperando un po’ di pellicole straordinarie e risentire in un lunghissimo arco di tempo che va dal 1935/’39 (le mitiche Cheek to Cheek e Somewhere Over the Rainbow) fino ai nostri giorni una serie di capolavori, di evergreen che hanno scandito la nostra esistenza e i nostri stati d’animo.

La lista è lunghissima, suddivisa in due differenti serate e tutta giocata tra brani celebri e compositori musicisti di assoluto valore, ma soprattutto è una spericolata, affascinante avventura nel tempo, tra i cambiamenti degli stili e generi musicali, delle mode e dei comportamenti sociali, il tutto caratterizzato dal passaggio dal muto al sonoro, dal bianco/nero al colore, dalla semplicità naif alla grandiosità tecnologica.

Ingresso 10 euro, ridotto a 15 euro per le due serate. Ricavato netto a favore di AGBD, sindrome di Down. Info e prenotazioni Silvia 335 789 3558.