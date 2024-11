Verona offre accoglienza alle persone senza dimora: tanti i posti letto

Verona offre accoglienza alle persone senza dimora o in gravi difficoltà: tanti i posti letto.

Quest’inverno Verona offre un programma di accoglienza per le persone senza dimora o in gravi difficoltà. Dal 25 novembre al 30 marzo 2025 (con possibile proroga fino al 30 aprile in caso di emergenze), sono disponibili 269 posti letto distribuiti tra varie strutture, per uomini e donne, con una maggiore attenzione alla qualità e stabilità dei servizi.

Novità del programma.

Aumento dei posti e stabilizzazione dei servizi : Sono disponibili posti letto sia ordinari che straordinari per l’inverno , con un focus sul miglioramento delle strutture.

: Sono disponibili che , con un focus sul miglioramento delle strutture. Assistenza diurna : Alcune strutture offrono anche servizi durante il giorno per i più vulnerabili, con spazi per attività ricreative, educative e di supporto individuale.

: Alcune strutture offrono anche servizi con spazi per attività ricreative, educative e di supporto individuale. Riqualificazione degli spazi: L’asilo notturno Camploy è ora il “Centro Servizi” per l’accoglienza, con nuovi spazi abitativi e camere condivise.

Strutture e posti disponibili.

Per Uomini : Tra le strutture disponibili, ci sono 45 posti al Samaritano (più 6 posti aggiuntivi in inverno), 32 posti al Centro Camploy e altre strutture come Casa Nostra, Ca’ d’Inverno e Ca’ Buriana per le emergenze.

: Tra le strutture disponibili, ci sono (più 6 posti aggiuntivi in inverno), e altre strutture come Casa Nostra, Ca’ d’Inverno e Ca’ Buriana per le emergenze. Per Donne : In via Spagnolo 2 ci sono 15 posti disponibili (con un’aggiunta di 3 posti per l’inverno), altri posti sono gestiti in collaborazione con le associazioni locali.

: In disponibili (con un’aggiunta di 3 posti per l’inverno), altri posti sono gestiti in collaborazione con le Sistemazioni a lungo termine: Sono inoltre garantiti 62 posti residenziali in appartamenti per un aiuto più stabile.

Altri servizi.

Mense e pasti caldi : Le mense del privato sociale forniranno pasti caldi agli ospiti.

: Le mense del privato sociale forniranno pasti caldi agli ospiti. Unità di Strada: Un team continuerà a monitorare la città, con un’attenzione speciale alle persone in strada, in collaborazione con la polizia locale e altre associazioni.

Questo programma è gestito dallo Sportello Unico Accoglienza, a cui possono rivolgersi tutte le persone senza dimora per richiedere assistenza.