A Peschiera fervono i preparativi per i festeggiamenti di San Martino.

A Peschiera del Garda fervono i preparativi per il ritorno dei festeggiamenti in onore di San Martino, un evento che promette di animare la città. Ci sarà un fine settimana all’insegna di tradizioni, buona cucina e intrattenimento. Da venerdì 8 a lunedì 11 novembre, il cuore cittadino, tra il Porto Centrale e le principali piazze, diventerà teatro di una festa ricca di iniziative che celebrano la cultura locale.

I festeggiamenti inizieranno venerdì sera alle 18, quando gli stand gastronomici e artigianali apriranno al Porto Centrale, offrendo ai visitatori l’opportunità di godere delle specialità del territorio. Nel weekend, la città accoglierà numerosi eventi, tra cui il tradizionale Palio di San Martino, che sarà sabato 9 novembre alle 15 sul Canale di Mezzo. Questa emozionante gara di voga veneta richiama ogni anno appassionati e curiosi, dando vita a un colorato spettacolo sulle acque.

Domenica e lunedì, gli stand continueranno a essere attivi, permettendo a chiunque di gustare piatti tipici e trovare manufatti artigianali. La conclusione dei festeggiamenti lunedì 11 sarà segnata da un momento speciale: dopo la Santa Messa delle 18:30, alle 19:30, lo spettacolo piromusicale “L’incendio dei Voltoni” illuminerà il Canale di Mezzo, con giochi di luci, musica e fuochi d’artificio.

In parallelo agli eventi principali, durante l’intero weekend, saranno aperti in via eccezionale il Museo della Palazzina Storica e il Museo della Pesca e Tradizioni Locali. Sarà inoltre possibile ammirare le mura veneziane, patrimonio Unesco, con un tour gratuito in barca messo a disposizione dal Pentagono Boat Rent.