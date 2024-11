Tornano a Verona i baby talenti con “Il Circo dei Ragazzi Straordinari”

A Verona quinta edizione del “Circo dei Ragazzi Straordinari”.

Nelle domeniche del 10, 17 e 24 novembre l’Accademia d’Arte Circense di Verona organizza la quinta edizione di “Il Circo dei Ragazzi Straordinari”, uno spettacolo circense educativo che mira a coinvolgere e ispirare il pubblico con performance uniche, ideate e gestite dai giovani talenti, under 19, dell’Accademia.

“Il progetto, giunto alla 5° edizione e fortemente sostenuto dal Comune – spiega l’assessora alle Politiche educative e scolastiche, Elisa La Paglia – non solo promuove il ricambio generazionale all’interno delle arti circensi, ma si propone come strumento di miglioramento dell’autostima e sviluppo personale. Ogni giovane, attraverso l’allenamento fisico e artistico, sviluppa consapevolezza e una forte capacità di lavorare in squadra. “Il Circo dei Ragazzi Straordinari” rappresenta l’occasione di conoscere il mondo del circo contemporaneo e di lasciarsi affascinare dalle abilità e dalla creatività di giovani artisti in formazione”.

Dopo un lungo stop dovuto alla pandemia e grazie al sostegno del bando Pr Veneto Fse 2021-2027, l’Accademia ha ripreso la sua missione formativa, offrendo ai giovani artisti tra i 10 e i 19 anni un ambiente unico dove crescere artisticamente e personalmente.

Sono 110 i ragazzi veronesi che frequentano l’Accademia.

“Ne ospitiamo venti a convitto – spiega il direttore dell’Accademia d’Arte Circense di Verona – sono i ragazzi italiani e stranieri che intendono intraprendere la professione circense. Vi sono poi 110 ragazzi veronesi che frequentano a livello non agonistico. Una pratica sportiva che richiede attenzione e impegno e che contribuisce ad allontanare i giovani dalla realtà virtuale, calandoli nella realtà del sacrificio e dei risultati”.

I ragazzi così formati si avviano alla carriera internazionale. Per citare un esempio, Sofiia Hrecko, tredicenne di origine ucraina, lo scorso anno ha vinto l’argento al Festival International du Cirque de Monte-Carlo. Si è esibita in Sala Arazzi, in Comune, assieme ai cugini spagnoli Jonas e Alessandro Niemen.

Gli spettacoli si terranno il 10, 17 e 24 novembre alle ore 15,30 e 17,00 nella sede dell’Accademia, in via Tirso 3 a Verona. E’ prevista una tariffa agevolata d’ingresso per i bambini under 12 anni di 5 euro. Per informazioni si possono consultare i canali social dell’Accademia o il sito internet.