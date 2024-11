Operativo il nuovo servizio di raccolta rifiuti al Porto: ecco come funziona

Verona, è operativo il nuovo servizio di raccolta rifiuti a Porto San Pancrazio, con i nuovi cassonetti che funzionano a tessera.

Da oggi, lunedì 18 novembre, il nuovo servizio di raccolta combinato con cassonetti ad accesso controllato e raccolta porta a porta a Porto San Pancrazio è operativo. Sono arrivate le prime nuove postazioni di cassonetti. La sostituzione sta avvenendo gradualmente e durerà un paio di settimane circa mentre sono già stati tolti tutti i vecchi contenitori per la carta e plastica/lattine. Inizia questa settimana, infatti, anche il servizio di raccolta porta a porta: il mercoledì (dal 20/11) per carta e cartone e il giovedì (dal 21/11) per plastica e lattine. L’orario di esposizione dei materiali per il ritiro è dalle 19 alle 21.

All’ecosportello temporaneo all’Area Poggi di via 28 Marzo, aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19, prosegue intanto la distribuzione delle tessere: step fondamentale, oltre che obbligatorio, per poter aprire i nuovi cassonetti di umido e secco che sono ad accesso controllato. Attivo già da un mese, il personale Amia ha distribuito circa 2.050 tessere sulle circa 2.800 utenze coinvolte: il 73per cento circa, un numero che dovrà necessariamente salire nei prossimi giorni. L’ecosportello temporaneo è aperto fino al 30 novembre. Dal 2 dicembre, invece, chi ancora non avrà ritirato le proprie credenziali dovrà rivolgersi allo sportello permanente nella sede Solori (vicolo Volto Cittadella, 4) dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 12.45, il martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle 14.25 alle 16.

La tessera da ritirare.

La tessera deve essere obbligatoriamente ritirata, previa sanzione per mancato ritiro come previsto dal Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani del Comune. La modalità di apertura dei nuovi cassonetti è comunque duplice: alla tessera, si aggiunge l’app di Amia che permette lo sblocco direttamente dal cellulare e che contiene inoltre una serie di altre informazioni utili e, a breve, di ulteriori servizi. “Con l’avvio in questo quartiere, viene completata la settima circoscrizione. La prossima coinvolta dal cambiamento, nel 2025, sarà la sesta. Al Porto, molti condomini hanno già richiesto ad Amia i bidoni condominiali gratuiti per carta e plastica/lattine: una soluzione comoda e funzionale”, ha spiegato il presidente di Amia Roberto Bechis, stamattina in sopralluogo in una delle nuove postazioni di cassonetti ad accesso controllato insieme al consigliere di amministrazione di Amia Francesco Premi.

Area test.

Con l’attivazione del servizio di raccolta combinato a Porto San Pancrazio si completa dunque la settima circoscrizione, avviata nel 2020. L’ampliamento del servizio alle altre zone, dal 2025 e gradualmente, sarà esteso a tutta la città ad esclusione delle frazioni in cui è già in vigore la raccolta porta a porta. In queste settimane, i tutor di Amia hanno effettuato anche un presidio più dettagliato nella zona test. Sono stati controllati complessivamente 1.255 conferimenti: oltre l’80per cento (81) è risultato regolare mentre rimane un 17per cento di conferimenti non regolari. “Si tratta sia di sacchi abbandonati fuori da cassonetti funzionanti e vuoti, o comunque con ancora ottimi margini di capienza, e conferimenti all’interno dei contenitori di materiale sbagliato, principalmente plastica, lattine e alluminio, carta. Il 2per cento delle persone è risultato ancora sprovvisto di tessera”, riassume il dirigente Area Servizi di Amia Diego Testi.