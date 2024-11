Via vai sospetto in zona Borgo Milano, 19enne arrestato per spaccio

Un giovane di 19 anni è stato arrestato per spaccio dalla polizia locale di Verona: in casa aveva tre etti di hashish.

Spaccio di droga a Verona, nuovo arresto sabato sera da parte della polizia locale, questa volta ai danni di un 19enne, residente in zona Borgo Milano. L’attività è scattata a seguito di alcune segnalazioni da parte dei residenti, che notavano un giro di acquirenti nei pressi di via Campania. Gli agenti hanno bloccato il ragazzo che stava tentando di fuggire in via Calderara.

Addosso al giovane gli agenti hanno recuperato 5 dosi pronte per la vendita, mentre altra sostanza per quasi tre etti di hashish è stata rinvenuta all’interno dell’abitazione. Arrestato e messo a disposizione del pubblico ministero, questa mattina nell’udienza per direttissima con la convalida, sono stati chiesti i termini a difesa e disposto l’obbligo di dimora e permanenza obbligatoria nella propria residenza dalle 21 alle 6 del mattino.