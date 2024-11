Paura in Borgo Nuovo, appartamento in fiamme: due i feriti

Verona, incendio in zona Borgo Nuovo: appartamento in fiamme, due i feriti.

Paura nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 18 novembre, a Verona, in zona Borgo Milano, a Borgo Nuovo: intorno alle 15 un incendio si è sviluppato, secondo le prime notizie, in un appartamento al primo piano di uno stabile di quattro piani in via Pitagora. Il fuoco si è sviluppato nella camera da letto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori del Suem 118. I vigili del fuoco giunti da Verona con tre mezzi, tra cui un’autoscala, un’autobotte e nove operatori, hanno lavorato per portare in salvo le due persone bloccate all’interno dell’appartamento e spegnere le fiamme che si sono sviluppate interessando parte del mobilio e l’arredamento dell’abitazione. Il lavoro dei vigili del fuoco prosegue in queste ore per effettuare il minuto spegnimento dei focolai ancora presenti e mettere in sicurezza lo stabile.Il bilancio dell’incendio, per il momento, è di due persone ferite, trasportate in codice giallo all’ospedale di Borgo Trento. Da verificare le cause dell’incendio.