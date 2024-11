Rintracciate e arrestate a Verona dalla polizia tre persone per diversi reati

Rintracciati e arrestati a Verona per diversi reati, in tre finiscono in carcere.

Nel pomeriggio di venerdì 16 novembre la polizia ha rintracciato e arrestato tre persone a Verona. In particolare, gli agenti hanno arrestato un 36enne originario della provincia di Reggio Calabria in quanto non ha rispettato i permessi orari giornalieri previsti dalla detenzione domiciliare a cui era sottoposto, allontanandosi dalla propria abitazione in due occasioni, senza fornire un valido motivo.

L’uomo trascorrerà i prossimi due mesi nel carcere di Montorio per terminare l’espiazione di un cumulo di pene – che complessivamente supera i nove anni di reclusione – derivante da diverse condanne per reati legati agli stupefacenti.

Il secondo arresto.

Ancora, una 52enne moldava, anch’essa sottoposta alla misura alternativa detenzione domiciliare presso la sua abitazione, a seguito dell’arresto è stata accompagnata presso la locale Casa Circondariale dove, per il proseguimento della restante reclusione, permarrà fino al febbraio del 2025.

La donna – con precedenti di giustizia per uso di documenti falsi e esercizio abusivo della professione di massaggiatrice – dopo essere riuscita a regolarizzare la sua posizione lavorativa, nel 2022 è stata denunciata per interruzione di pubblico servizio.

Infine, un 37enne veronese, già pregiudicato per numerosi reati contro il patrimonio, è stato arrestato in quanto destinatario di un provvedimento che ha assorbito tre precedenti cumuli di pene concorrenti, relativi a circostanze in cui lo stesso era stato riconosciuto come autore di reati commessi a Verona tra il 2013 e il 2022, – ossia lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, furti, danneggiamento, ricettazione e rapina.

Accompagnato anche lui presso la locale Casa Circondariale, l’uomo dovrà scontare 3 anni, 9 mesi e 2 giorni di reclusione.