Mercatini di Natale, problema traffico: il prossimo weekend si cambia

Dopo il primo fine settimana di Mercatini di Natale a Verona, per il prossimo weekend il Comune pensa già ad alcune modifiche alla viabilità.

Mercatini di Natale a Verona, buona la prima, ma dal prossimo fine settimana palazzo Barbieri ha già in cantiere qualche modifica. Accorgimenti, in particolare, per migliorare la viabilità in centro e afflusso e deflusso dei pedoni. All’indomani del primo weekend di Mercatini, si è infatti tenuta una riunione in Comune tra gli assessori alla Mobilità, Tommaso Ferrari, alla Sicurezza, Stefania Zivelonghi e al Commercio, Alessia Rotta, che si sono riuniti con il comandante della polizia locale, Luigi Altamura, i dirigenti comunali e i rappresentanti di Atv.

“Dal monitoraggio dei dati viabilistici – spiega l’assessore Ferrari – non abbiamo rilevato importanti criticità sulla rete viaria in questo weekend, ma abbiamo comunque, individuato alcune soluzioni per poter attuare interventi migliorativi localizzati. Abbiamo registrato un intenso utilizzo delle navette dal park Fiera P3, soprattutto domenica quando si sono raggiunti i 1.500 utenti contro i 150 della medesima domenica dello scorso anno. Ne abbiamo tratto un bilancio positivo della gestione del flusso di veicoli 50mila visitatori, grazie anche all’impegno della polizia locale, che ha deviato le auto all’altezza di viale del Lavoro verso il parcheggio della Fiera. Di fronte al grande numero di visitatori già dall’esordio della manifestazione, abbiamo deciso di intervenire con accorgimenti mirati per l’afflusso e il deflusso ai mercatini”.

Le modifiche alla viabilità dal prossimo weekend.

Da sabato prossimo 23 novembre solamente nei weekend saranno chiuse al traffico privato piazza Bra (chiusura a partire da via dei Mutilati in direzione piazza Bra) e sarà inoltre interdetto il transito in via Adigetto verso Stradone Maffei, anche al trasporto pubblico locale. Infatti, per le linee che transitano da Valverde in direzione piazza Bra, il capolinea dei bus sarà spostato dal parcheggio del Cimitero Monumentale a corso Porta Nuova, all’altezza dei Giardini Pradaval. Per regolare meglio il flusso di pedoni saranno posizionate transenne e new jersey in ingresso e in uscita all’area dei mercatini con particolare attenzione all’incrocio con Stradone San Fermo.

Quanto alla viabilità, il primo obiettivo è di massimizzare l’utilizzo delle navette dai parcheggi scambiatori. Sarà segnalato l’invito a utilizzare tali parcheggi in uscita dalle autostrade A4 e A22. Alla Genovesa è attiva la navetta gratuita di Atv con una frequenza di 20 minuti che ferma anche al parcheggio P3 della Fiera.