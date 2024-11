Prima domenica di Mercatini di Natale, traffico in tilt: “Non usate l’auto”

Traffico in centro a Verona impazzito nella prima domenica dei Mercatini di Natale.

Dopo il gran pienone del sabato, giorno di inaugurazione, i Mercatini di Natale di via Pallone a Verona hanno fatto il bis anche oggi, domenica: parcheggi esauriti fin dalla mattinata e traffico in tilt in tutto il centro, con il quartiere Cittadella chiuso.

La polizia locale di Verona invita a “non usare l’auto per recarsi in centro”. “Strade bloccate e parcheggi esauriti; quartiere Cittadella chiuso al traffico; usare bus navetta gratuiti dalla Fiera”, sono infatti le raccomandazione del comando di via del Pontiere. Chiusa al traffico l’intera area del centro storico.

I due ingressi di Porta Mura Medievali e piazzetta Alcide de Gasperi, lo ricordiamo, sono dotati di un sistema di telecamere contapersone, che indicano in tempo reale la capienza, fissata al massimo in 1.500 persone. Limite oltre il quale scattano gli ingressi contingentati.