Qualità della vita, balzo in avanti di Verona: dal 16esimo al settimo posto

Indagine sulla qualità della vita, Verona sale dal 16esimo al settimo posto.

Milano si conferma al primo posto, ma Verona balza dal 16esimo al settimo posto nella classifica sulla qualità della vita 2024, stilata da ItaliaOggi e Ital Communications in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma. Dopo Milano, seguono Bolzano e Monza e della Brianza, consolidando il primato del Nord Italia in un’indagine che analizza ben nove dimensioni della vita urbana, dalla sicurezza all’ambiente, dall’istruzione ai servizi sanitari.

Tra i risultati più significativi, Bologna e Trento si piazzano rispettivamente al quarto e quinto posto, grazie alla capacità di combinare sviluppo economico, sostenibilità e benessere sociale. Sul fronte opposto, Caltanissetta chiude la classifica al 107° posto, evidenziando criticità comuni a molte province del Mezzogiorno.

A spiccare, tra i grandi movimenti in classifica, in negativo Savona (-20 posizioni, dal 43° al 63° posto) e in positivo Ferrara (+21, dal 48° al 27°), oltre naturalmente a Verona, che entra in top ten raggiungendo come detto il settimo posto dal 16esimo dello scorso anno.