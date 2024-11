San Zeno: inaugurata una nuova area sport all’aperto con attrezzatura street workout.

Inaugurata la nuova area sport all’aperto a San Zeno con attrezzatura street workout, ai Bastioni della salute di via Lega Veronese. Si tratta di una struttura dedicata al calisthenics, un tipo di allenamento che utilizza il peso corporeo per migliorare forza, flessibilità e mobilità articolare. L’obiettivo è rendere lo sport accessibile a tutti, grazie a uno spazio gratuito dove allenarsi all’aria aperta.

Per tutti, dai principianti agli esperti.

La nuova attrezzatura è progettata per adattarsi a diversi livelli di preparazione fisica. Barre di varie altezze permettono di eseguire esercizi come trazioni, piegamenti, spinte e oscillazioni, offrendo un allenamento completo sia per chi si avvicina allo sport per la prima volta sia per chi pratica già il calisthenics a livello avanzato.

L’impianto è costruito con materiali robusti, pensati per resistere all’uso collettivo e alle intemperie, garantendo una lunga durata nel tempo. Questa scelta rende la struttura una soluzione sostenibile e utile per la comunità.

“La richiesta per una struttura di questo tipo era già arrivata nel 2019, ma siamo riusciti a realizzarla solo ora,” ha dichiarato l’assessore alle Strade e Giardini Federico Benini. “Questo nuovo spazio si integra perfettamente con il percorso della salute già presente sui Bastioni di via Lega Veronese, estendendo e migliorando le possibilità di allenamento. Negli ultimi anni, sempre più cittadini scelgono di praticare sport all’aperto per mantenersi in forma e adottare uno stile di vita sano. Le richieste di strutture come questa nelle aree verdi comunali sono in continuo aumento”.