Intelligenza artificiale a Job&Orienta: “Ma è l’umano che deve guidarla”.

L’intelligenza artificiale entra a pieno titolo nel mondo della scuola e del lavoro, e a Job&Orienta 2024 diventa un tema importante. Dal 27 al 30 novembre, alla Fiera di Verona, la 33esima edizione del salone nazionale sull’orientamento, con un programma ricco di iniziative che mostrano come l’AI stia trasformando la didattica, la formazione e i percorsi professionali.

L’evento, a ingresso gratuito su registrazione, si concentra su tecnologie e competenze innovative. Studenti e docenti avranno l’opportunità di partecipare a laboratori interattivi, workshop e hackathon, come il contest “#Immaginailtuofuturo”, dove ragazzi delle filiere tecnologiche e degli Its Academy useranno l’AI per progettare idee legate ai trend del loro settore.

Ma Job&Orienta non è solo tecnologia: al centro ci sono sempre le persone e la cultura. L’AI è vista come strumento per migliorare il futuro, ma con un’attenzione particolare al pensiero critico e all’umanità che deve guidarla. Lo scopo è chiaro: “creare un nuovo Umanesimo europeo in cui tecnologia e valori si incontrano“.

Tra gli espositori ci saranno università, Its, scuole e aziende, pronte a presentare percorsi formativi e opportunità professionali. Anche il mondo delle imprese sarà protagonista con progetti di raccordo tra scuola e lavoro, nuove figure richieste dal mercato e il ruolo centrale della sicurezza, con esperienze immersive che mostreranno i rischi e le soluzioni nei luoghi di lavoro.

Per chi non potrà essere in presenza, l’evento sarà supportato da un ecosistema digitale sul portale joborienta.net, per rendere l’esperienza accessibile a tutti. Job&Orienta si conferma il luogo ideale per scoprire come prepararsi al lavoro di domani, con l’AI al servizio di chi sa immaginare e costruire il futuro.