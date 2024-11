Questa sera si va al cinema con tre euro: ecco dove e il programma.

Questa sera si va al cinema con tre euro: ecco il programma di Verona e provincia, dove il martedì il grande cinema è a un piccolo prezzo. Oggi 19 novembre torna l’iniziativa “I martedì al cinema” promosso dalla Regione Veneto.

Verona.

Multisala Rivoli di Verona. Protagonista questa settimana è il film italiano Iddu – L’Ultimo Padrino di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza. In programmazione alle 17, 19.15 e 21.30. È la storia di Catello, un ex politico caduto in disgrazia che si ritrova coinvolto in un rischioso piano dei Servizi Segreti italiani per catturare un potente latitante mafioso. Tra giochi di potere e manipolazioni psicologiche, il film si addentra in una vicenda intrisa di ambiguità e tensione.

Provincia.

Multisala Cinergia di Legnago (proiezioni alle 19 e 21.25) e il Multisala Cristallo di San Bonifacio (ore 19 e 21.45) propongono Il ragazzo dai pantaloni rosa di Margherita Ferri. Questo dramma toccante ricostruisce la tragica vicenda di Andrea Spezzacatena, un quindicenne vittima di bullismo. La storia, basata su fatti reali, racconta come un episodio apparentemente banale si sia trasformato in una spirale di molestie culminata in un tragico epilogo. Un racconto intenso che invita a riflettere sull’impatto devastante del bullismo.