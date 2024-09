Lago di Garda in lutto per la scomparsa di Helena Malm “mama” Chincherini

Lutto sul lago di Garda per la scomparsa a 82 anni di Helena Malm Chincherini.

Si è spenta all’età di 82 anni Helena Malm “mama” Chincherini, imprenditrice turistica e filantropa di origine finlandese e fondatrice, insieme al marito Germano Chincherini, della catena Parc Hotels Italia, che conta 13 strutture alberghiere, di cui 11 situate sulle sponde del lago di Garda. La comunità di Limone sul Garda, dove risiedeva da anni, così come l’intero territorio del Benaco, piange la scomparsa di una donna che ha lasciato un segno indelebile nel settore turistico e nel campo della solidarietà.

Arrivata a Limone negli anni Sessanta per lavorare nel settore turistico, Helena incontrò Germano Chincherini, con il quale costruì non solo una famiglia, ma anche un vero e proprio impero alberghiero. Dopo la prematura scomparsa del marito nel 2000, Helena prese in mano le redini dell’azienda.

La Fondazione.

Ma Helena non era solo una donna d’affari: era anche un punto di riferimento per la solidarietà. In onore del marito, fondò la Fondazione Germano Chincherini, che ha realizzato numerosi progetti benefici in Kenya, paese che Helena amava e dove trascorreva lunghi periodi dell’anno.

Uno dei progetti più significativi della Fondazione è il complesso di case famiglia nel villaggio di Ukunda, che accoglie 98 bambini orfani o provenienti da situazioni familiari difficili. In Italia, la Fondazione è attivamente impegnata in progetti rivolti a minori e persone con disabilità, collaborando con enti sportivi, scolastici e assistenziali. Tra le iniziative più rilevanti c’è anche il “Caffè di Più” a Salò, dove lavorano giovani con disabilità, offrendo loro un’importante opportunità di inserimento nel mondo del lavoro.

Il legame tra Helena e il Kenya si è consolidato ulteriormente negli anni, permettendo a molti giovani keniani di completare il loro percorso formativo e di fare esperienze lavorative nelle strutture del Parc Hotels Italia, prima di tornare in Africa e costruire una propria carriera professionale. I funerali si tengono oggi, sabato 14 settembre, alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Limone sul Garda.