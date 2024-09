Previsioni meteo per Verona: weekend con il sole, ma farà freschino

Previsioni meteo a Verona per il fine settimana.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend.

Situazione.

Una importante discesa di aria fredda per la stagione di origine artica che ha portato un forte calo delle temperature e la neve sulle alpi a quote attorno ai 1300 metri, che sono molto basse per il mese di settembre specie per la prima metà, farà sentire la sua influenza ancora per qualche giorno.

Previsioni meteo per il weekend a Verona.

Per sabato tempo in miglioramento con netta prevalenza di sole, anche se qualche nube di passaggio non mancherà. Attenzione al mattino perché con i rasserenamenti notturni le minime potrebbero portarsi anche localmente sotto i 10°, valori di circa 5° sotto la media del periodo, mentre di giorno col sole le massime tenderanno ad aumentare sui 22° circa, anch’esse però un po’ sotto la media della seconda decade. Venti deboli variabili.

Per domenica tempo bello grazie all’aumento della pressione con una giornata di sole, minime però ancora molto fresche anche al di sotto dei 10°, massime invece gradevoli oltre i 20°.

Tendenza.

Primi giorni della settimana con tempo discreto anche se con qualche nube di passaggio, temperature tendenti ad aumentare e a riportarsi attorno alle medie cioè sui 13 o 14° di minima, sui 24 o 25° di massima. Potrebbe essere che verso il fine settimana ci sia il ritorno di precipitazioni ma su questo sarà necessario aggiornarci in seguito.

Nell’immagine la pressione in quota e al suolo prevista per domenica mattina (ICON DWD by wetterzentrale.de)