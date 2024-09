Rete idrica da rifare, 50 giorni di lavori a Santa Maria in Stelle

Verona, 50 giorni di lavori a Santa Maria in Stelle per rifare la rete idrica danneggiata.

Inizieranno lunedì 16 settembre i lavori a Santa Maria in Stelle, in via Pantheon, tra il civico 61 per 50 metri a salire. L’abbondanza delle ultime precipitazioni ha infatti causato la rottura di una tubazione delle acque meteoriche che, a sua volta, ha reso inagibile l’asfalto, con conseguente necessità di chiudere la strada.

Durante l’intervento, della durata prevista di circa 50 giorni, verrà sostituita la condotta danneggiata con una nuova tubatura di dimensioni maggiori e saranno realizzati due pozzi della profondità di 12 metri per la dispersione delle acque.

Il cantiere, finanziato dal Comune con la somma di 200mila euro, ha lo scopo di ripristinare le condizioni di viabilità in vista di futuri interventi da progettare e realizzare, al fine di ridurre il rischio di allagamenti in questa zona.