Chef Perbellini ospite di TrentoDoc Festival, fra tradizione e nuova cucina

Giancarlo Perbellini ospite a TrentoDoc Festival.

Giancarlo Perbellini, chef patron del ristorante due stelle Michelin ‘Casa Perbellini 12 Apostoli’ di Verona, domenica 22 settembre sarà ospite dell’edizione 2024 di ‘TrentoDoc Festival”, tre giorni di festa ed eventi per degustare, scoprire, raccontare e condividere le bollicine di TrentoDoc, spumante prodotto con solo uve trentine e che diventa espressione diretta del territorio che lo produce.

Un lungo week end, da venerdì 20 a domenica 22 settembre, con talk, degustazioni ed eventi speciali, nei luoghi storici e nelle cantine del territorio e dedicato ad addetti ai lavori, ospiti e appassionati.



Giancarlo Perbellini prenderà parte al talk “Ritorno alle origini? La tradizione rivista dalla nuova cucina italiana” (ore 12:00 – Loggia del Romanino – via B. Clesio 5 – Trento) durante il quale, insieme a Davide Marzullo, chef stallato della Trattoria Contemporanea di Lomazzo, in provincia di Como, e Sara Bertocchi, chef di Frosh Restaurant di Varena in Val di Fiemme, si discuterà dei sapori del passato, ma non in maniera nostalgica, bensì parlando di piatti ispirati dalla tradizione, riconoscibili e golosi, ma con tocchi di contemporaneità. L’evento è curato da Gabriele Principato della redazione di Cook del Corriere della Sera.