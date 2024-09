Per i danni causati dal maltempo di giugno nel Veronese dal governo sarebbero arrivate “cifre irrisorie”: la denuncia.

Per i danni causati dal maltempo che lo scorso mese di giugno ha colpito il territorio veronese dal governo sarebbero arrivate “cifre irrisorie”: a denunciarlo è la consigliera regionale del Pd Anna Maria Bigon, che si appella alla Regione Veneto.

“A distanza di oltre tre mesi dall’ondata di maltempo della scorsa primavera che ha provocato danni per oltre 350 milioni nel territorio veronese – spiega Bigon – gli stanziamenti di cui si vede traccia ammontano a soli 26 milioni. Una cifra irrisoria di fronte alla quale la Regione non può far finta di nulla. Già il governo Zaia è immobile sul fronte delle misure di contrasto ai cambiamenti climatici e della limitazione degli effetti più devastanti: pensiamo solo al triste primato nel consumo di suolo che contribuisce ad impermeare i terreni. Ora faccia qualcosa e venga almeno incontro ai cittadini danneggiati, integrando con proprie risorse l’insufficienza degli stanziamenti statali”.