Il maltempo colpisce ancora: strade allagate, fiumi osservati speciali

Il maltempo torna a colpire Verona e provincia.

Pioggia e maltempo hanno colpito di nuovo Verona e la provincia tra la notte e la mattinata di oggi, venerdì 31. Colpita in particolare la città e la zona del basso lago di Garda. Allagati alcuni sottopassi tra Valeggio e Peschiera. A Vago di Lavagno un albero è caduto su un’auto, fortunatamente senza conseguenze.

Disagi al traffico anche in città, con molte strade allagate dalla pioggia e una raffica di incidenti. I vigili del fuoco stanno intervenendo dove necessario. Sotto osservazione in particolare il livello dei fiumi, a partire da Adige e Alpone. In particolare “nel fiume Adige i livelli sono ancora sostenuti e sopra la prima soglia nella sezione di Verona”. Dalla mezzanotte, data l’allerta arancione (stato di preallarme) in alcuni bacini del Veneto, la Sala Operativa della Protezione Civile Regionale è aperta.