La bellissima villa Wallner di San Giovanni Lupatoto venduta a sorpresa.

La storica Villa Wallner, situata nella frazione di Camacici a San Giovanni Lupatoto, è stata venduta, ma l’identità dell’acquirente rimane sconosciuta. Questa proprietà ha sempre attirato l’interesse sia dei privati che delle autorità locali. Per il sindaco Attilio Gastaldello, la notizia è stata un vero colpo di scena, ma il Comune ha ancora la possibilità di esercitare il diritto di prelazione.

Dal 2022, la villa, considerata un monumento storico, è stata ripetutamente messa all’asta a seguito di una procedura giudiziaria, con una base di partenza di 10 milioni di euro. Tuttavia, sembra che sia stata venduta per soli 2,7 milioni di euro, un valore ben al di sotto della valutazione iniziale, come riportato nell’atto di esecuzione immobiliare del tribunale.

I consiglieri comunali spingono da tempo per acquisire almeno il parco e altre aree della proprietà, che potrebbero essere trasformate in parcheggi pubblici. Il Comune ha tempo fino al 10 settembre per esercitare il diritto di prelazione. Nel frattempo dovrebbe reperire i milioni di euro necessari per l’acquisto, la ristrutturazione e la pianificazione del futuro della villa. Villa Wanner è una residenza padronale di cinque piani, accompagnata da tre dependance, una piscina, un campo da tennis, scuderie, serre, magazzini e un parco di oltre 70 mila metri quadrati.