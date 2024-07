Valeggio ospita il “mondiale di tiro storico” con il patrocinio della Regione Veneto

Valeggio sul Mincio ospita il 30esimo “mondiale di tiro storico” con il patrocinio della Regione Veneto.

Valeggio sul Mincio si prepara ad ospitare il 30esimo mondiale di tiro ad avancarica, un evento di grande rilievo che ha ricevuto il patrocinio della Regione Veneto. Questa manifestazione, organizzata dalla Muzzle Loaders Associations International Committee (MLAIC), si terrà dal 25 al 31 agosto al poligono di Tiro Sportivo Valeggio.

Lo scorso 18 luglio, la Regione Veneto ha concesso il suo patrocinio all’evento, riconoscendo l’importanza sportiva e culturale della competizione. Inoltre, poiché la Regione Veneto è stata designata “Regione europea dello Sport 2024“, il mondiale può fregiarsi del logo specifico.

Per una settimana, a fine agosto, Valeggio sul Mincio diventerà il centro dello sport del tiro ad avancarica, con l’impiego di armi originali e repliche italiane, francesi e austriache. Alcune delle quali sono state utilizzate negli episodi bellici del Risorgimento italiano. Non a caso Valeggio riconosciuta come città d’arte, si trova tra le province di Verona, Brescia e Mantova, una zona intrisa di storia e memorie del Risorgimento.