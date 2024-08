Tragedia dell’autobus a Parona, escluso il guasto meccanico

Tragedia dell’autobus a Parona, escluso il guasto.

Tragedia dell’autobus a Parona, escluso il guasto: l’incidente del 15 agosto è al centro di un’indagine approfondita condotta dalla polizia locale, su incarico del pubblico ministero.

Negli ultimi giorni, le forze dell’ordine hanno analizzato le riprese delle 11 telecamere interne al veicolo e hanno iniziato a raccogliere le testimonianze dei dieci passeggeri che si trovavano a bordo durante l’incidente. Al momento, sembra improbabile che l’incidente sia stato causato da un malfunzionamento del mezzo, un moderno autobus a metano acquistato solo quattro mesi fa.

Il mistero sulle cause dell’incidente rimane, mentre una comunità rumena si è mobilitata per raccogliere fondi per il rimpatrio della salma di Lara, la vittima dell’incidente, riuscendo a raccogliere 2.300 euro. Stefano Zanelli, direttore della compagnia di trasporti, ha annunciato che sarà l’azienda a farsi carico delle spese per riportare il corpo della donna in patria e garantire una degna sepoltura.