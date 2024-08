Tragedia dell’autobus a Parona, sentiti i passeggeri.

Tragedia dell’autobus a Parona, sentiti i passeggeri: le circostanze dietro l’incidente su lungadige Attiraglio, restano ancora poco chiare. Nonostante l’analisi delle telecamere, gli investigatori del nucleo infortunistico della polizia locale, incaricati dal pubblico ministero di condurre le indagini, non hanno ancora individuato la causa dell’accaduto.

Gli agenti stanno ora raccogliendo le testimonianze dei passeggeri che erano a bordo del mezzo il giorno di Ferragosto, quando l’autobus si è schiantato contro un muretto, provocando la tragica morte di Lacremioara Rudulescu, conosciuta come Lara, una donna di 48 anni di origine rumena. La sua scomparsa ha profondamente commosso i connazionali di Villafranca, che hanno avviato una raccolta fondi per permettere alla sua salma di essere riportata in Romania, dove potrà riposare accanto ai suoi cari.

Nel frattempo, il conducente del bus è ancora ricoverato in ospedale, mentre gli altri passeggeri coinvolti nell’incidente, trasportati all’ospedale di Borgo Trento, hanno ricevuto prognosi che variano intorno alla settimana.