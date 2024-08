Leonardo Di Caprio in vacanza sul lago di Garda con la “morosa” bresciana: ecco chi è.

Leonardo Di Caprio è stato avvistato sul lago di Garda insieme alla sua compagna, la modella bresciana Vittoria Ceretti. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei social, e sulla pagina Facebook “Sei di Gardone Riviera se” l’amministratore scrive: “L’attore Leonardo di Caprio , in visita al Vittoriale e presso un ristorante locale. Anche questo aumenta l’immagine mondiale di Gardone Riviera”.

Questa notizia ha suscitato grande entusiasmo tra gli abitanti e gli appassionati di gossip. Durante la loro breve permanenza nella zona, la coppia ha visitato la “casa” di Gabriele D’Annunzio. Voci da “social” asseriscono che con loro ci fosse per l’occasione, il presidente Giordano Bruno Guerri, che ha fatto loro da guida “speciale”.

Non è mancato un pit stop culinario in un rinomato ristorante locale, che si dice possa essere il famoso Lido 84. L’avvistamento della coppia ha ulteriormente rafforzato l’immagine di Gardone Riviera come meta di interesse internazionale.

Di Caprio, attore acclamato e vincitore di un Oscar, e la Ceretti, modella originaria di Sarezzo, formano una delle coppie più seguite nel panorama delle celebrità internazionali. Dopo essere stati fotografati a Portofino, i due hanno proseguito la loro vacanza in Italia, e Gardone Riviera è stata una delle loro tappe.