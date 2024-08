Morto a San Bonifacio Elio Polacco, il fondatore della Pakelo Motor Oil.

Lutto a San Bonifacio per la scomparsa di Elio Polacco, figura di spicco nel settore dell’industria di lubrificanti e grassi e fondatore della Pakelo Motor Oil. Polacco, noto per la sua dedizione e per il suo impegno instancabile, è venuto a mancare lunedì scorso, a 81 anni, a causa di una malattia.

L’azienda, che oggi è un nome importante a livello europeo, era stata inizialmente avviata nel 1930 dal padre, Italo Rino Polacco, come una semplice rivendita di oli minerali. Grazie alla passione e all’innovazione di Italo, che sperimentava miscelando oli con additivi, l’attività si è trasformata nel corso degli anni, divenendo un’impresa di successo.

I suoi 80 collaboratori e dipendenti ricordano Elio Polacco come una persona cortese e sempre disponibile, un vero signore del mondo industriale, la cui perdita lascia un grande vuoto.

I funerali si svolgeranno questo pomeriggio alle ore 15 nel Duomo di San Bonifacio, dove si riuniranno parenti, amici e collaboratori per rendere omaggio a un uomo profondamente rispettato e ammirato.