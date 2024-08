Confcommercio ridà vita a tre defibrillatori in VII Circoscrizione.

Tornano finalmente operativi tre defibirillatori della VII Circoscrizione grazie all’impegno di Confcommercio Verona. La confedrazione ha sponsorizzato la sostituzione delle batterie. L’intervento ha interessato i defibrillatori posizionati in piazza Madonna di Campagna, vicino l’omonima chiesa, in via Don Carlo Steeb e in piazza del Popolo a San Michele. Questi erano inattivi da alcuni mesi. Tutto ciò è stato possibile grazie all’impegno dell’associazione presieduta da Paolo Arena e in particolare del presidente della VII Circoscrizione di Confcommercio Massimo Mostresor.

Quindi in piazza Madonna di Campagna prima e piazza del Popolo poi, c’è stata la consegna dei defibrillatori. Sono intervenuti il presidente di Confcommercio Verona Arena con Montresor, la consigliera della VII Circoscrizione Angelina Valbusa e una rappresentanza di Avis.

Nell’occasione il presidente di Confcommercio Verona Paolo Arena ha ricordato il bando camerale rivolto alle Mpmi per favorire gli investimenti per l’acquisto di Dae (defibrillatori Automatici Esterni, operanti in modalità semi-automatica o completamente automatica). E per la relativa formazione effettuata da soggetti accreditati sulla base delle vigenti disposizioni normative.