Malore fatale, 68enne muore durante un’escursione in mountain bike

Tragedia a Castion Veronese, morto durante un’escursione in mountain bike.

Tragedia nella mattinata di oggi, giovedì 5 dicembre, a Castion Veronese: erano circa le 9.30 quando una persona è morta dopo essere stata vittima di un malore fatale mentre stava compiendo un’escursione in mountain bike su una strada sterrata in località Busa.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori con ambulanza ed elicottero di Verona emergenza, ma purtroppo per l’uomo, un 68enne residente a Negrar, non c’è stato nulla da fare. Presenti, per accertare quanto accaduto, anche i carabinieri di Negrar.

(notizia in aggiornamento)