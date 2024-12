Al via un mese di eventi che accendono il Natale a Sona: il programma

Un mese di eventi accendono il Natale a Sona e in tutte le sue frazioni: il programma.

Le festività di Natale si accendono a Sona e nelle sue frazioni, con un ricco programma di eventi dal 6 dicembre al 6 gennaio. Grazie agli Assessorati alla Cultura e al Turismo e alla collaborazione con associazioni locali, il Comune di Sona si prepara a offrire un Natale di magia, tradizione e momenti di condivisione.

L’apertura delle festività sarà all’Immacolata.

Venerdì 6 dicembre , la chiesa Parrocchiale di Sona ospiterà alle 20.30 il concerto “Vita di Maria” , una serata corale gratuita con canti che spaziano da Bach a De Andrè , curata da diversi cori del territorio.

Eventi durante le feste.

Tra le novità di quest’anno spicca la Happy Christmas Run del 15 dicembre, una camminata o corsa amatoriale non competitiva attraverso un percorso gastronomico immerso nella natura. La partenza sarà alle 10 dagli impianti sportivi di San Giorgio in Salici. La partecipazione è gratuita per i bambini e costa 15 euro per gli adulti, con iscrizione obbligatoria.

Poi il concerto “Missa Brevis” di Jacob De Haan, sempre il 15 dicembre alle 16.30 nella chiesa parrocchiale di Lugagnano, un evento musicale che esalta le associazioni del territorio.

Il 19 dicembre, nella chiesa di Palazzolo alle 20.30 il tradizionale Concerto delle Stelle, con la Junior Band e il coro degli alunni della scuola primaria.

Un Natale per i bambini.

Dedicato interamente ai più piccoli, il 22 dicembre a Lugagnano ci sarà la Fabbrica di Babbo Natale. Una tensostruttura riscaldata ospiterà laboratori, elfi acrobatici, spettacoli di arte circense, giochi gonfiabili e tanto altro, dalle 15 alle 19. I bambini potranno consegnare la loro letterina a Babbo Natale e vivere un pomeriggio magico con tutta la famiglia.

La chiusura delle feste

Il 5 gennaio, al Palapesca di Sommacampagna, il Christmas Ending Party concluderà le festività natalizie con una serata dedicata ai giovani.