Era ricercato, riconosciuto e arrestato in piazza Bra da agente fuori servizio

Arrestato a Verona da un agente fuori servizio un ricercato 59enne.

Il 4 dicembre, la polizia ha arrestato un uomo di 59 anni di Verona, già condannato a 6 mesi di reclusione e a una multa di 300 euro per insolvenza fraudolenta, un reato commesso nel marzo 2018.

L’arresto in piazza Bra intorno alle 10, quando un agente della sezione “Catturandi” della Squadra Mobile, libero dal servizio, ha riconosciuto il ricercato. L’uomo, con un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Verona, era stato condannato il 10 ottobre scorso, ma fino a ieri era riuscito a sfuggire alla cattura.

L’agente fuori servizio ha immediatamente allertato i colleghi, che sono intervenuti sul posto per effettuare l’arresto. Il 59enne è stato quindi portato in questura per i controlli di rito e poi trasferito in carcere a Montorio, dove sconterà la sua pena.