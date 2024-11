Incendio in Borgo Roma, palazzo in fiamme: decine di residenti intossicati dal fumo

Verona, incendio in un palazzo di via Lussino in Borgo Roma.

Paura nella mattinata di oggi, domenica 3 novembre, in Borgo Roma a Verona: un vasto incendio è scoppiato in via Lussino, in un palazzo residenziale Agec. Le fiamme si sarebbero generate a causa del malfunzionamento di una stufetta elettrica all’interno di uno degli appartamenti del condominio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso del Suem 118. Molti residenti, tra i quali anche alcuni bambini, intossicati dopo aver inalato fumo e monossido di carbonio, sono stati portati in via precauzionale negli ospedali di Borgo Roma, Borgo Trento e Villafranca.

(notizia in aggiornamento)