L’allerta della polizia locale: “Cinghiali in strada, fate attenzione”

“Cinghiali in strada, fate attenzione”: è la stessa polizia locale di Verona a mettere in guardia gli automobilisti con questo inedito messaggio sui social.

In particolare la presenza di cinghiali è relativa a via Clocego a Poiano: “Segnalati cinghiali in carreggiata, prestare attenzione alla guida”, recita, testualmente, l’allerta della polizia locale. Del resto non è certo la prima volta che viene notata la presenza di cinghiali a spasso per la città. Anche in zone più centrali.