Scivola sul sentiero e si ferisce, donna di 58 anni recuperata dal Soccorso alpino

Una escursionista 58enne di San Giovanni Lupatoto scivola e si ferisce in Val Borago: recuperata dal Soccorso alpino.

Sabato pomeriggio, poco prima delle 16, l’elicottero di Verona Emergenza è decollato diretto verso la Val Borago, dove un’escursionista era scivolata lungo un sentiero reso pericolosamente scivoloso dalle recenti piogge, riportando una contusione al fianco. Mentre alcune persone le prestavano soccorso, un’amica ha camminato per circa cinquanta minuti fino a raggiungere una zona con copertura telefonica per poter chiamare aiuto.

Dopo aver localizzato la zona dove si trovava l’infortunata, l’equipaggio ha cercato di raggiungerla nella parte più settentrionale del percorso, ostacolato dalla fitta vegetazione. Poco dopo, una squadra del Soccorso Alpino di Verona è giunta sul posto; il personale medico e il tecnico dell’elisoccorso sono stati sbarcati e, assieme ai soccorritori, hanno percorso a piedi una mezz’ora per raggiungere la donna, una 58enne di San Giovanni Lupatoto, che presentava un probabile trauma toracico.

Dopo aver stabilizzato e sistemato la donna in barella, i soccorritori l’hanno trasportata per 45 minuti fino all’ambulanza, che l’ha infine condotta in ospedale per le cure necessarie.