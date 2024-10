Appello di Fondazione Verona per l’Arena: “Salviamo la Stella in piazza Bra”.

Fondazione Verona per l’Arena cerca soldi per la Stella di Natale in Bra. Stella che, come noto, non sarà interamente presente nel corso delle prossime festività, visto che mancherà la coda con il basamento, ovvero la parte danneggiata dal crollo del gennaio 2023. E ora la Fondazione, anche alla luce dei lavori da fare per riparare le parti danneggiate, cerca aiuto.

Proprio così: l’appello compare anche sulle pagine social della stessa Fondazione. Che prima la prende un po’ larga, tessendo le doti della Stella: “Richiama turisti in un periodo di minore attività quale quello invernale. Trentanove anni di successo e di promozione per la città. L’indotto economico è enorme”.

E poi va al dunque: “Ora, è quantomai indispensabile richiedere l’intervento di quanti hanno a cuore le sorti della Stella che è diventata un simbolo per Verona e un punto d’incontro per famiglie e bambini. Tutto ciò premesso, invitiamo quanti auspicano il ritorno della Stella Cometa nella sua sede naturale, accreditando un contributo, al fine di sostenere i costi per il suo ripristino, a favore della Fondazione Verona per l’Arena”.