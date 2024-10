Fedrigoni esce dal business dell’ufficio: sono 195 gli esuberi previsti

Fedrigoni lascia il business della carta da ufficio, scatta la procedura di licenziamento che coinvolge 195 lavoratori.

Il gruppo Fedrigoni ha annunciato la sua uscita dal settore della produzione di carta per ufficio, ma conferma l’intenzione di continuare a investire sul marchio Fabriano e sul suo sviluppo a livello globale. La decisione comporterà l’avvio di una procedura di licenziamento collettivo che coinvolgerà 195 lavoratori impiegati nelle attività di produzione, manutenzione e spedizione presso lo stabilimento di Fabriano e il sito di trasformazione di Rocchetta, oltre agli impiegati della società Giano, che sarà dismessa a partire dal 1° gennaio 2025.

La chiusura della società Giano è infatti prevista per il 31 dicembre 2024, con la conseguente liquidazione del ramo aziendale dedicato alla produzione di carta per ufficio. La notizia è stata confermata dall’amministratore delegato di Fedrigoni, Marco Nespolo, durante un incontro con i sindacati, lasciando i dipendenti in attesa di soluzioni per il ricollocamento in altri reparti.