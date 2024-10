Scontro con lo scuolabus, feriti un bambino e il guidatore dell’auto

Incidente tra auto e scuolabus a Cologna Veneta.

Un bambino e il guidatore di un’auto feriti: è questo il bilancio di un incidente che ha coinvolto uno scuola bus e una vettura nel pomeriggio di oggi, giovedì 3 ottobre, a Cologna Veneta. Erano circa le 13.30 quando i due mezzi si sono scontrati, per cause da accertare, sulla strada provinciale che collega Cologna Veneta con la frazione di San Sebastiano.

Sul mezzo scolastico c’era un solo bambino, rimasto ferito nello scontro così come il conducente dell’auto. Entrambi sono stati portati in ospedale per accertamenti, ma le loro condizioni non destano preoccupazioni. Al vaglio dei carabinieri la dinamica dell’incidente.