Sole e caldo, a Verona un fine settimana di novembre quasi primaverile

Previsioni meteo a Verona per il fine settimana.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend.

Situazione.

Dopo tanto tempo su buona parte dell’Europa centro occidentale domina un campo di alte pressioni. Nei prossimi giorni questo tenderà a stabilire i propri massimi di pressione sulle isole Britanniche, questo pertanto garantirà per il nord Italia, tempo stabile a tratti mite per alcuni giorni.

Previsioni.

Per sabato l’anticiclone sbilancia il proprio centro verso nord ovest e questo favorisce un modesto rimescolamento dell’aria che porta alla formazione di qualche nuvola, soprattutto nel pomeriggio. Per il resto tempo stabile con annesso solo un lieve e alquanto modesto calo termico.

Per domenica tempo che sarà simile al sabato con prevalenza di sole, anche se qualche modesto passaggio di nubi ci potrà essere. Temperature anch’esse stazionarie o in leggero calo soprattutto in quota dove in questi giorni lo zero termico si è alzato a quote fin quasi estive. Vento debole in prevalenza orientale e rischio di nebbie sparse il primo mattino in pianura.

Tendenza.

Per i primi giorni della settimana il tempo non subirà variazioni in quanto l’alta pressione si manterrà stazionaria, e ben in sella. Le temperature, se si esclude un po’ di fresco al mattino, saranno davvero miti e soltanto dove persisteranno condizioni nebbiose potremmo avere valori in linea con la stagione.

Nell’immagine la pressione in quota prevista per domenica mattina (ICON DWD by meteociel.fr)