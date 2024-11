Si schianta contro un albero con il parapendio, muore 46enne veronese

Roberto Simonazzi, 46 anni, originario di Parma ma residente sul Garda, è morto schiantandosi durante un volo di speedflying.

Roberto Simonazzi, 46 anni, presidente dell’associazione Kiteclub di Malcesine, è rimasto vittima di un tragico incidente di speedflying nel comprensorio di Plan de Corones, nel pomeriggio di oggi, venerdì 1 novembre. Simonazzi si trovava in compagnia di un gruppo di amici per una giornata di discese. Nonostante le condizioni meteorologiche ideali, ad un certo punto l’uomo è scomparso dalla vista durante una discesa dalla cima del comprensorio pusterese. L’allarme è stato lanciato dai compagni di “volo”, che non lo avevano visto arrivare a valle. Erano circa le 14.30.

I soccorritori del Soccorso alpino e della Guardia di finanza hanno ritrovato il corpo senza vita di Simonazzi, precipitato contro gli alberi a una quota di circa 1.600 metri, probabilmente a causa di un errore di manovra. L’intervento dell’elisoccorso ha solo potuto constatare il decesso.

Originario di Parma e residente sul lago di Garda, a Borago, una frazione di Brenzone, Simonazzi era un elettricista e presiedeva il Kiteclub di Malcesine.