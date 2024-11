Vandali a Cadidavid: distrutta la lapide dedicata ai Caduti di guerra

Ignoti vandali hanno fatto a pezzi la lapide dedicata ai Caduti di guerra a Cadidavid.

Grave episodio di vandalismo a Cadidavid, dove ignoti hanno danneggiato una lapide commemorativa dedicata ai Caduti di guerra in piazza Roma.

L’incidente giunge in un momento particolarmente significativo, a poche ore dalle commemorazioni dei Caduti di guerra e a due giorni dalla Giornata dell’Unità nazionale e delle forze armate, che si terranno presso il Sacrario militare e il cimitero austroungarico. L’assessora alla Sicurezza, Stefania Zivelonghi, ha sottolineato l’importanza di questo momento di riflessione storica: “È fondamentale ricordare, soprattutto alle giovani generazioni, il sacrificio di chi ha perso la vita per difendere il Paese. Questo gesto è un atto vigliacco che oltraggia un simbolo prezioso per Cadidavid e l’intera Verona”, ha dichiarato.

La Questura sta seguendo la vicenda, e l’amministrazione comunale ha garantito che la lapide sarà ripristinata al più presto.