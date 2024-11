Meteo, in Veneto stato di allerta per vento forte e possibili nevicate

Stato di attenzione in Veneto per vento forte e nevicate.

Data la situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per vento forte e per nevicate, da riconfigurare, a livello locale, in fase operativa di preallarme o allarme a seconda dell’intensità del vento, dalla mezzanotte alle 16 di domani 22 novembre su zone montane e localmente su quelle pedemontane.

Le previsioni meteo indicano, infatti, per domani venerdì 22, fino al pomeriggio, venti da nord a tratti forti in quota, con possibili raffiche di Foehn anche forti in alcune valli e localmente sulle zone pedemontane, specie centro occidentali.