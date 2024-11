Maxi controlli sui bus, 141 senza biglietto e un denunciato per violenza sessuale

Maxi controlli sui bus Atv da parte della polizia locale di Verona: 141 i viaggiatori senza biglietto, un denunciato per violenza sessuale.

La polizia locale di Verona, in collaborazione con Atv, ha effettuato nel pomeriggio di mercoledì un maxi controllo in città su 35 autobus urbani ed extraurbani, in attuazione alle indicazioni pervenute in sede di Comitato Provinciale Ordine Pubblico.

Quindici tra ufficiali, agenti del Reparto Territoriale e verificatori, hanno controllato a tappeto ben 960 persone, comminando 141 verbali per il mancato possesso del titolo di viaggio, di cui 48 pagati immediatamente per un importo di 2.478 euro. Sono state controllate le linee 144-138-139-110-51-61-21-23-24, sia in entrata che in uscita dal capoluogo. Monitorate le zone di piazzale XXV Aprile, porta Vescovo, piazza Bra e Pradaval. Un cittadino è stato denunciato per violenza sessuale per aver toccato il seno a una donna a bordo di un bus.

Pioggia di multe per le auto ferme sugli stalli dei bus.

Contemporaneamente sono stati sanzionati nella stessa giornata 108 autovetture in fermata o sosta sugli stalli bus, in particolare su corso Porta Nuova, con molti automobilisti che erano intenti a consumare nei bar della zona. Quattro i veicoli rimossi e trasferiti nelle depositerie comunali. Ancora una volta fondamentali le telecamere di videosorveglianza alle fermate, collegate con la centrale operativa del Comando polizia locale e a bordo dei mezzi Atv. Questo tipo di controlli permette di garantire anche maggiore sicurezza a bordo degli autobus.

“La presenza costante e capillare della polizia locale è un efficace presidio di legalità e utenza serena del trasporto pubblico – afferma l’assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi-. L’amministrazione Tommasi è impegnata a diffondere l’uso del trasporto pubblico locale e questo passa anche dal lavorare per farlo in sicurezza”.