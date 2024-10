“Verona weekend”: cosa fare in città e provincia nel fine settimana da venerdì 18 a domenica 20 ottobre.

Se vi state chiedendo cosa fare questo weekend dal 18 al 20 ottobre a Verona, ecco qualche idea. In questa stagione vale la pena godersi gli ultimi fine settimana prima che il freddo arrivi. E Verona e la sua provincia offrono attività per tutti i gusti.

Tra storie e cultura alla scoperta del territorio.

Per chi ama scoprire lati nuovi del territorio, questo weekend Verona propone diverse opzioni. Tra ville storiche e viaggi alla scoperta della tradizione, le occasioni per una passeggiata non mancano.

Giornata delle Ville Venete – Giardino di Pojega, Negrar

Sabato 19 e domenica 20 ottobre, il Giardino di Pojega, situato presso Villa Rizzardi a Negrar, invita a una visita autonoma con audioguida interattiva. Questo evento unico include anche una divertente caccia al tesoro per bambini, rendendo la giornata ideale per famiglie. Inoltre, è possibile prendere parte a una visita guidata che offre la degustazione di due vini dell’azienda Guerrieri Rizzardi. Se ami la natura, la storia e il buon vino, questo appuntamento è perfetto per te.

Secret Tour Villa Sagramoso Perez Pompei – Illasi

Sabato 19 ottobre, la storica Villa Sagramoso Perez Pompei a Illasi apre le sue porte ai visitatori. Costruita nel 1509 e ampliata nel corso del XVII secolo, questa villa rappresenta un esempio affascinante di architettura storica veneta. Le visite, che si terranno in turni dalle 10:00 alle 16:30, offrono un’immersione nella storia locale. Il costo dell’ingresso è di €15,00, e questa esperienza ti permetterà di scoprire i segreti e le curiosità legate a questo importante edificio.

Interni di Villa Sagramoso Perez Pompei

Go! Autunno 2024 – Leggende, malghe e contrade – Roverè Veronese

Viene organizzata domenica 20 ottobre un’escursione alla scoperta delle leggende e dell’architettura cimbra delle contrade e malghe di Roverè Veronese, tra i meravigliosi colori dell’autunno. Il ritrovo è presso Piazza della Chiesa di San Francesco e il percorso ha una durata di 6 km e circa 3 ore.

Un weekend a Verona all’insegna del vino.

Sono numerosi gli eventi del weekend a Verona e provincia per gli appassionati di vino.

Wine Mixology Experience – Lazise

Sabato 19 alle ore 17.00 Masi Tenuta Canove propone un’esperienza unica che unisce il mondo del vino e l’arte della mixology. Durante l’esperienza infatti verrà offerta l’opportunità di esplorare nuovi abbinamenti con i vini della tenuta, utilizzando spezie, frutti, erbe aromatiche e altri ingredienti naturali.

“La scienza del vino e della vite” – Monte Baldo

Sabato 19 ottobre, alle ore 17, nella sala didattica del Rifugio Novezzina, il prof. Daniele Zanini (Referente Scientifico dell’Orto Botanico) proporrà un approfondimento sulla scienza del vino e della vite in occasione dei 100 anni di attività OIV (Organizzazione internazionale della vigna e del vino).

Gli incontri del weekend a Verona per un momento di riflessione.

Se quello che state cercando è un momento da dedicare a voi stessi per una riflessione in città vengono presentate diverse occasioni.

Mostra fotografica “Invisibili, protagoniste, donne: mostra fotografica per l’ottobre rosa” – Verona

In occasione dell’Ottobre Rosa, mese dedicato in tutto il mondo alla Cancer Brest Compaign, viene presentata una mostra fotografica allestita in via Cappello, negli spazi esterni della Biblioteca civica, dal 1 al 28 ottobre 2024. Tre artiste veronesi, Giulia Adami, Claudia Difra e Noemi Trazzi, con 12 scatti in bianco e nero vogliono raccontare alla città il volto femminile nella sua potenza comunicativa.

Mostra “Nigeria Mémoires D’Afrique” – Artep, Verona

La mostra presenta una selezione di sculture e maschere d’arte primitiva della Nigeria, appartenenti alle culture Igbo, Yoruba, Idoma, Ekoi, Nok e Ife. Queste opere infatti dialogheranno con lavori di arte contemporanea di artisti africani che indagano la propria identità attraverso la fusione di tradizioni africane ed europee: un’occasione per aprire i propri orizzonti a nuove culture.

Meditazioni della luna piena e luna nuova – Verona

Da venerdì 18, presso Hygge Hive in Vicolo Fossetto viene proposta l’opportunità di rallentare e scoprire la meraviglia del ciclo lunare, immergendosi in profondità dentro se stesso. Le meditazioni guidate durante la Luna Piena e la Luna Nuova hanno lo scopo di aiutare a connettersi in modo autentico con la natura.

Arte e spettacolo.

Se il vostro ideale di serata è un’appuntamento con mostre e spettacoli, ecco alcune proposte a Verona e provincia per questo weelend.

“Valeggio Contemporanea.1” – Valeggio

Prezzo Palazzo Guarienti a collettiva “Euritmia” vede protagonisti gli artisti Pino Deodato, Marco Demis e Giorgio Tentolini. In questo contesto dunque, è presente un’arte figurativa che attrae perché evocativa di un altrove che affascina ma indirizza a una riflessione sui grandi temi della contemporaneità, sull’uomo e sul suo rapporto con un mondo. La mostra è visitabile questo weekend, nei giorni di sabato 19 e domenica 20, nei seguenti orari: 10.30-13 e 15.30-18.30

Una delle opere di Pino Deodato, esposte a Palazzo Guarienti

“Visioni contemporanee tra natura e sentimento” – Verona

Venerdì 18 sarà l’ultimo giorno per visitare la mostra “Visioni contemporanee tra natura e sentimento”, una significativa retrospettiva dedicata all’opera di Vittorio Carradore, considerato uno degli interpreti più raffinati della pittura di paesaggio contemporanea. La mostra è esposta nella Sala Birolli di Verona, situata nel suggestivo quartiere storico dei Filippini.

Fiere e musica dal vivo a Verona e provincia nel weekend.

Anche questo weekend non mancano le occasioni per partecipare a fiere, festival e serate di musica dal vivo.

M.E.R.L.O.T live – San Martino Buon Albergo

Venerdì 18 dalle ore 21 The Factory ospiterà l’artista M.E.R.L.O.T. Il live 2024, finanziato dal MiC e da SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”, è stato concepito per spazi intimi e raccolti con lo scopo di offrire al pubblico un’esperienza in perfetta sintonia con le atmosfere emozionali che caratterizzano la musica dell’artista.

Concerto omaggio a Massimo Ranieri – Verona

L’associazione My Planet APS è lieta di presentare una serata dedicata a Massimo Ranieri, una delle voci più amate della musica italiana, con la partecipazione di Roby De Luca e del maestro Graziano Guandalini. L’evento si terrà giovedì 17 ottobre, a partire dalle ore 20.30, nella prestigiosa cornice del Salone d’Onore del Circolo Ufficiali, situato in Corso Castelvecchio 4.

Fiera della Polenta – Vigasio

Dal 17 ottobre, fino all’11 novembre, Vigasio si trasforma nel palcoscenico di una straordinaria celebrazione dedicata alla tradizione, ai sapori autentici e alla cultura della bassa veronese. Un’esplosione di profumi, colori e suoni renderà questa esperienza davvero indimenticabile. Non mancheranno le occasioni per godersi spettacoli e musica dal vivo.