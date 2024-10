Alla scoperta di sapori “insoliti” a Verona: ecco la guida golosa.

Alla scoperta di sapori “insoliti” a Verona: ecco la guida golosa per chi cerca cibi particolari e originali. E a quanto pare la città ha tanto da offrire. Ecco alcuni posti per una pausa “diversa”.

Fluffy Lab.

In Corso Cavour, il Fluffy Lab è un luogo magico dove gli Smile Eggs fanno sorridere non solo per il loro aspetto, ma anche per il loro sapore. Questi piatti sono disponibili in versioni dolci e salate.

Gelateria Renon: il gelato versione Pokè.

Spostandoti verso Lungadige Cangrande, ecco la Gelateria Renon. Qui le poke bowl si fanno con il gelato. Basta scegliere il gusto preferito e aggiungere i topping: frutta fresca, cioccolato, granella di nocciole e molto altro.

Little Italy: il Sushi Pizza.

Per chi ama la cucina fusion, in Vicolo Crocioni c’è Little Italy. Qui c’è il sushi pizza. Un piatto innovativo che combina la croccantezza della pizza con la sfiziosità del sushi. Un modo originale per gustare due cucine diverse in un unico piatto.

Minuto di Bauli.

Per una colazione che ti coccola, in Via Cappello i pandorini, soffici dolcetti ripieni di creme e granelle sono perfetti per iniziare la giornata con energia e dolcezza. Basta scegliere il ripieno preferito per lasciarsi conquistare dalla golosa tradizione veronese.

Mare Blu: il pesce colorato

Infine, per gli amanti del pesce, Mare Blu in Via Francia è un ristorante che ha avuto un’idea originale. Il menu infatti propone piatti di pesce fresco dal colore blu.